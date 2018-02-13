Результаты тестирования на должность директора Шарташского парка аннулировали

Результаты тестирования кандидатов на должность директора Шарташского лесопарка отменены. В четверг желающие смогут пройти тест еще раз.

Напомним, вчера 15 кандидатов на должность директора лесопарка проходили первый этап отбора – тестирование. Однако с самого начала процедура пошла со сбоями, подвела компьютерная программа, из-за чего первой части участников, которые сдавали в 10 утра, пришлось заполнять бумажный вариант. «Вопросы отличались, на бумаге были тяжелее. Один из тех, кто сдавал в первой группе, сфотографировал вопросы и убежал. Сделаем вывод: тот, кто нужен на должность, находится во второй группе», – поделился претендент на должность. Вторая группа сдавала тест в 14:00.

Итоги такого тестирования решили отменить, как уточнили в департаменте информполитики, всем 15 участникам предложат переписать тест. Вопросы, конечно, поменяют. Второй этап конкурса, защита концепций на тему развития регионального рекреационно-оздоровительного кластера на базе Шарташского лесопарка, состоится 20 февраля, как и планировалось ранее.

Екатеринбург, служба информации

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