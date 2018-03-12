Стало известно, какие входные группы поставят на Шарташе (ФОТО)

В Министерстве природных ресурсов Свердловской области показали, как будут выглядеть входные группы в Шарташский лесопарк.

Выбрать конструкции ранее предлагали горожанам: всего было 4 варианта, победили два из них. Широкая П-образная конструкция появится у одного входа, у четырех других – конструкции поскромнее. В ДИПе отметили, что в голосовании приняли участие 2,5 тысячи человек.

Напомним, сегодня стало известно, что в финал конкурса на должность директора лесопарка вышли два представителя «Деловой России» – председатель Леонид Гункевич и член совета Артур Зиганшин. Кто из них займет должность, станет известно завтра.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.03.18

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