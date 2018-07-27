Екатеринбуржцы на слушаниях разнесли в пух и прах проект благоустройства Шарташского лесопарка (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня обсудили концепцию благоустройства Шарташского лесопарка. Горожанам обещали велодорожки, видеонаблюдение, зоны для разных активностей. Сегодня авторы концепции показали свои идеи. Горожане в ответ разнесли проект, указав на грубые ошибки и оторванность от реальности. Но проект одобрили.

В мэрии в разгар рабочего дня собрались 150 зарегистрированных человек. Всех сразу же предупредили: в случае беспорядков слушания закончат и они носят строго рекомендательной характер. Затем авторы концепции рассказали что будет в лесопарке. На Шарташе появятся зоны активного отдыха, детские площадки, эколоческая тропа и тд. – каждой зоне отведено своё место.

Так, в западной части сделают зону активных игр – городки, стритбол, площадку для мини-футбола, которая зимой станет катком. Детские площадки для детей разных возрастов сделают около мыса Рундук и Песков.

Тропа здоровья протянется на 7,8 км – ее вымостят плиткой, зимой здесь будет лыжня. С юго-западной стороны появится площадка для выгула собак. Будет научно-историческая тропа. Заодно в парке поставят скульптуры зверей доисторического периода – древних оленей, композицию Охота пещерных львов на бизонов.

Выглядят эти предложения вроде бы красиво, но жители города сходу указали на проблемы.

Первый же вопрос был о деньгах, которые потратят на проект и когда почистят озеро. «Очистка акватории не предмет слушаний», – ответили горожанину, вопрос о деньгах остался без ответа. Этот же выступающий заявил, что авторы концепции вообще не подумали об уникальности места, сделали то, что можно воплотить в любом городе. «Это ваше футбольное поле, оно где, в Кирове? в Перми?».

Следующий житель города поинтересовался, где будут парковки, а главное – где будут туалеты и урны? Это пообещали показать потом, позднее, так как сейчас рассматривается общая концепция, без таких подробностей.

После обсуждения вариантов проезда по парку (только для спецмашин) аудитория снова потребовала почистить озеро. Ответ был тот же – «вопрос не по существу».

«Что происходит с белками, они больные и исчезают, что с дятлами? Они тоже исчезают. Вы предлагаете прогулочные дороги из плиток. С палками удобнее ходить по грунтовым дорогам. Парк тем и хорош что он естественный. Не надо бетонировать берега. Мы богаты камнями»,– возмутилась горожанка. Ее пожелания пообещали записать и подумать над ними. Ещё один вопрос касался баз отдыха и кафе – оставят ли их, уберут или заменят новыми? Представитель застройщика в ответ начала неуверенно уточнять, о чем конкретно идёт речь. «А вы спросите, когда она там была последний раз?», – крикнули из зала. Впрочем, женщина нашла ответ: это вопрос не к проектировщику, а к директору. Директор ГБУ «Шарташский лесной парк» Артур Зиганшин в зале пристуствовал, но не выступал.

Каждый вопрос и каждый ответ вызывал волну негодования, когда перешли к голосованию, зал возмущался. Но в итоге – 108 человек проголосовали за, 10 против, остальные воздержались.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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