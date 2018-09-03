Проект устаревший и нарушает закон: в УрГАХА раскритиковали благоустройство Шарташского лесопарка (СКРИНЫ)

Специалисты Уральской государственной архитектурно-художественной академии раскритиковали проект благоустройства Шарташского лесопарка. По мнению архитекторов, авторы проекта не изучали ни особенности Шарташа, ни потребности людей, ни современный ландшафтный дизайн. Поэтому в концепции появились несуразные для Урала скульптуры акул и тротуары, которые в принципе нарушают законы РФ.

Представили общественной группы «За нас Шарташ!" обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой «включиться в ситуацию» и как-то повлиять на тот проект, который планируется реализовывать в Шарташском лесопарке. Недавно проект благоустройства приняли на публичных слушаниях в Екатеринбурге, однако у горожан остались вопросы как к его авторам, компании «УралДорТехнологии», так и к директору парка Артуру Зиганшину. Общественники указывают, что полноценной концепции развития парка, которая учитывала бы интересы горожан, за год так и не появилось. В подтверждение своих слов инициативная группа прикладывает рецензию на проект развития лесопарка, написанную специалистами УрГАХА.

Архитекторы на 4 страницах доказывают, что УДТ не смогли создать концепцию развития Шарташского лесного парка, получилось сделать только некий «проект благоустройства», который направлен на частичное эстетическое улучшение территории. Эксперты вуза указывают, что авторы проекта не изучали особенности территории и целевую аудиторию, для них проект направлен на «широкий круг спортсменов и горожан». Пропускную способность парка тоже не посчитали, поэтому в проекте – узкие тропы здоровья, маленькие детские площадки и нет решений по подъезду к парку и парковке.

Удивление у специалистов вызвал и подбор фигур, которые авторы проекта хотят установить в парке. «На каких основаниях принято решение установить в виде песчаной акулы и ската? Разве эти животные соответствуют образу Шарташского лесного парка, озера Шарташ и столицы Урала», – отмечают рецензенты. Отдельная проблема – использование парка зимой. Так, авторы проекта предложили установить площадку для занятия йогой, которую в холода можно убрать. А направления зимнего спорта не выявлены. «Такое впечатление, что УДТ проектируют парк для азиатских стран с теплым климатом», – описывают специалисты академии.

Еще одна проблема – авторы проекта по благоустройству «забыли», что работают в особо охраняемой природной зоне. По планам УДТ, в лесопарковой зоне должны появиться тротуары, дороги с жестким покрытием – этот момент, кстати, вызывал возмущение и у горожан, которые приходили на публичные слушания. В заключение эксперты указывают, что такой проект нельзя рекомендовать для использования, концепцию необходимо переделать и создавать ее при участии специалистов по урбанистике, социологии, архитектуре, экологии, градостроительству, ландшафту и дизайну. Проектом по благоустройству Шарташского лесопарка занялись после того, как прошлым летом во время предвыборной кампании Евгений Куйвашев прокатился по парку на велосипеде. По некоторой информации, в этом году незадолго до выборов губернатор повторит велопрогулку.

Скрины со страницы группы «За наш Шарташ!"

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 03.09.18

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