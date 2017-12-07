Куйвашев поручил найти Шарташскому лесопарку директора, не похожего на «некоторых других»

В Свердловской области до сих пор не определились с кандидатом на пост директора недавно созданного Шарташского лесопарка. Но уже понятно, какими качествами он должен обладать.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», этот вопрос поднял сегодня на заседании правительства губернатор Евгений Куйвашев. «Нам нужен креативный, думающий человек, который сделает нам хороший парк. Чтобы не было, как в некоторых других парках», – заявил он, обращаясь к министру природных ресурсов Алексею Кузнецову. Кузнецов ответил, что директор будет отобран по конкурсу, когда для него разработают критерии отбора.

Вероятно, в своей реплике губернатор имел в виду скандальную ситуацию, сложившуюся в последнее время вокруг директора ЦПКиО имени Маяковского, Романа Шадрина, к которому у горожан появилось множество нареканий, кроме того, при последней проверке Роспотребнадзор обнаружил в парке 24 нарушения.

Напомним, осенью этого года Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского стал самой обсуждаемой площадкой в Екатеринбурге. Сначала там запретили фотографироваться, потом поставили памятные знаки на Аллее Ратной Славы, которые превратили парк в подобие кладбища, а затем – провели День призывника и установили пункт записи на службу в армии. Горожане начали собирать подписи под петицией об отставке директора парка Романа Шадрина, но тот заявил, что все равно никуда не уйдёт.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 07.12.17

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