Профильный комитет заксо согласился отдать Екатеринбургу земли ЦПКиО за 2,5 млрд

Комитет по законодательству свердловского заксо одобрил безвозмездную передачу в собственность Екатеринбурга земель ЦПКиО имени Маяковского.

Как сообщили РИА «Новый День» в заксобрании, на ближайшем заседании планируется дать согласие на безвозмездную передачу в собственность Екатеринбурга 47 га земельных участков, входящих в состав особо охраняемой природной территории «Лесной парк культуры и отдыха имени В.В.Маяковского». Стоимость земли – более 2,5 млрд рублей.

За день до начала ЧМ в ЦПКиО

Депутаты от «Единой России» считают, что это поможет сделать парк современным и красивым. «Ни один хозяйствующий субъект не начнет проектирование, если земля, на которой он предполагает что-то строить и вкладывать свои средства, не будет в его собственности», – подчеркнул председатель комитета Владимир Никитин.

Добавим, сейчас состояние парка вызывает у горожан множество нареканий, и они даже собирали подписи под петицией с требованием уволить его директора, депутата ЕГД Романа Шадрина.

Знаменитая аллея с памятниками, напоминающими надгробия

Несмотря на то что ЦПКиО стал площадкой для фан-зоны Чемпионата мира по футболу – 2018, в парке за последние месяцы радикально не изменилось ничего – разноцветные киоски до сих пор на месте, часть скамеек в зазубринах и трещинах, даже площадки под фонтаны не почищены, в разных местах парка – продолжается стройка. Странные скульптуры, расставленные по главной аллее, также не в лучшем виде.

Екатеринбург, служба информации

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