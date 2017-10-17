Полиция, Росгвардия и ликвидаторы аварий открещиваются от памятников-надгробий в ЦПКиО

В Екатеринбурге продолжается дискуссия вокруг памятников, установленных в Центральном парке культуры и отдыха. Напомним, многие горожане посчитали их неуместными из-за того, что они слишком напоминают надгробия, при этом признавая, что пограничники, спасатели, пожарные, ликвидаторы техногенных аварий, представители войск правоохраны и западной группы войск заслуживают почестей и уважения – но не в виде могильных камней.

Самое удивительное, что найти инициаторов установки большинства памятников на площади Мотоциклистов в ЦПКиО достаточно затруднительно. Директор ЦПКиО, депутат городской думы Екатеринбурга Роман Шадрин категорически отказывается от общения с прессой и не отвечает на звонки журналистов. Поэтому «Новый День» попытался самостоятельно установить тех, кто, возможно, имеет отношение к памятникам. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области объяснили, что часть памятников в ЦПКиО была установлена по инициативе ведомства. «Но мы все с руководством парка согласовали», – сказали «Новому Дню» в региональном управлении МЧС. Речь идет о памятнике спасателям и пожарным.

А вот от памятника «Войскам правопорядка» открестились и в ГУ МВД России по Свердловской области, и в Управлении вневедомственной охраны по региону. Пресс-секретарь управления Росгвардии по Свердловской области Ольга Бельская также пояснила «Новому Дню», что ведомство не имеет никакого отношения к установке памятного объекта. Пресс-секретарь ЦВО Ярослав Рощупкин оказался недоступен для комментариев по телефону, поэтому выяснить, кому принадлежит инициатива установки памятников пограничникам и служащим Западной группы войск, не удалось.

Зато представители регионального отделения союза «Чернобыль» о появлении памятника ликвидаторам техногенных катастроф в парке узнали от журналистов. У председателя организации Олега Соломеина на момент публикации был выключен мобильный, а директор музея «Память» Владимир Ермолов заявил корреспонденту РИА «Новый День», что оценивать внешний вид памятника не возьмется, пока сам его не увидит. Причем в ближайшие дни, сообщил Ермолов, наведаться к миниатюрному мемориалу он не сможет – некогда.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Антон Гуськов

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