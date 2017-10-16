ЦПКиО в Екатеринбурге превращается в кладбище (ФОТО, ВИДЕО)

Жители Екатеринбурга обратили внимание на новые памятники, которые появились в екатеринбургском ЦПКиО. Посетители центрального парка не в восторге от них – слишком уж напоминают надгробия. Как передает корреспондент «Нового Дня», своеобразные малые архитектурные формы появились на площади Мотоциклистов – там, где установлен памятник павшим воинам-мотоциклистам. Но он, в отличие от новых, не навевает мыслей о погосте.

Парк культуры и отдыха заполняют надгробиями

«Я буквально вчера была неприятно удивлена, когда увидела эти кладбищенские памятники. Им там явно не место, во всяком случае, в таком виде. А рядом дети гуляют, ползают, за веночки дергают... Фу...», – пишет в фейсбуке Мария Ложкина.

Интересно, что все пять памятников – ликвидаторам ЧС, спасателям и пожарным, пограничникам, западной группе войск и войскам правопорядка – стали появляться в парке сравнительно недавно. Как рассказала «Новому Дню» посетительница ЦПКиО, которая регулярно бывает в парке, изменения на площади Мотоциклистов начались в мае этого года. Судя по всему, пятью памятниками дело не ограничится, рядом сооружено некоторое подобие постамента, облицованного мрамором.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 16.10.17

«Колизей» возвращается: в отреставрированном кинотеатре будут показывать ретро-фильмы. / Ездите с пересадками: отмена автобуса до екатеринбургского онкоцентра признана законной (ДОКУМЕНТ). / На Среднем Урале мужчина в купе пассажирского поезда растлил ребенка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»