«На гробики похоже»: на набережной Екатеринбурга установили «траурные» скамейки (ФОТО)

На набережной в Екатеринбурге установили антивандальные скамейки. Горожане дизайн не оценили, окрестив задумку архитекторов гробиками.

Фотографией скамеек на своей странице в фейсбуке поделилась пресс-секретарь мэрии Виктория Мктрчян. На фото – замглавы администрации Евгений Архипов, еще несколько чиновников в костюмах и журналисты. Все склонились в задумчивости над скамейками – элемент благоустройства выполнен в виде деревянных брусков на ножках. Все в совокупности натолкнуло комментаторов в «Фейсбуке» только на одну мысль. «Они над ними стоят, как на похоронах, извините», «100%. Гробы, а не скамейки», «Сперва подумал что похороны какие-то», «На гробики похоже».

Скрин со страницы в «Фейсбуке» Виктории Мктрчян

Мктрчян в комментариях пояснила, кто оказался автором такой затеи. «Оказывается, это окончательный вариант. Проект московских архитекторов, от которого нельзя отходить. Вопрос только в том, сколько они простоят», – сообщила она. Московские архитекторы – это КБ «Стрелка».

Пост просуществовал около полутора часов, после чего автор его удалила. Этого времени хватило, чтобы пользователи успели пририсовать венки к изображению. В комментариях звучала версия, что «похоронная» ассоциация возникла только из-за позы и выражения лиц людей. РИА «Новый День» представляет фото скамеек без печальных зрителей в костюмах, чтобы читатели оценили концепт благоустройства набережной.

Напомним, год назад жители Екатеринбурга были шокированы «надгробиями», появившимися в ЦПКиО. Как оказалось, директор парка и генерал Роман Шадрин установил памятники ликвидаторам ЧС, спасателям и пожарным, пограничникам, западной группе войск и войскам правопорядка.

Екатеринбург, служба информации

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