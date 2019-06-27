Екатеринбургскую набережную окаймили скамейками-гробиками (ФОТО)

На набережной Исети от Малышева до Куйбышева сегодня появилось несколько десятков деревянных скамеек, которые ранее жители Екатеринбурга окрестили гробиками. Их почти вплотную друг к другу расставили практически вдоль всего берега Исети на этом участке.

Такие скамейки из брусьев впервые поставили на набережной – правда, в гораздо меньшем количестве – около года назад. Горожане тогда гадали, зачем выбрали такой странный дизайн.

Как пояснили тогда мэрии авторы «гробиков» – КБ «Стрелка», это антивандальные скамейки. «Оказывается, это окончательный вариант. Проект московских архитекторов, от которого нельзя отходить. Вопрос только в том, сколько они простоят», – комментировала пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.06.19

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