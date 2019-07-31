Жуткий забор у набережной на Малышева уберут в августе (ФОТО)

Представители администрации Екатеринбурга сегодня проинспектировали, как идет благоустройство набережной на участке от улицы Малышева до Куйбышева. Все работы здесь должны были быть завершены до Дня города, 17 августа. Но подрядчику необходимо минимум на неделю больше.

Как рассказал представитель подрядной организации ООО «Лев» Андрей Голицын, завершить благоустройство мешают работы, которые ведет Водоканал. «Все упирается в Водоканал, ходить можно с любой стороны, и с Малышева, и с Куйбышева. Если б они с краешка были... а они прям по центру, и мы сделать ничего не можем», – пожаловался подрядчик. Вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов пообещал, что эта проблема решится до 2 августа – по словам подрядчика, после этого они готовы будут уложиться в две-три недели.

Алексей Бубнов также, несмотря на несогласие Голицына, потребовал побыстрее убрать забор у набережной со стороны улицы Малышева. Здесь закончены фактически все работы, осталось установить малые архитектурные формы на берегу со стороны Добролюбова и лестничный спуск с противоположной стороны и подключить освещение.

«Попрошу максимально ко Дню города сделать работы. И давайте убирать забор, здесь же можно ходить», – заявил Бубнов.

Он же отметил, что благоустройство на этом участке отнюдь не беспроблемное, например, с мостом над коллектором не рассчитали (его сейчас переделывают). «Концепция спорная», – охарактеризовал общий план работ на этом участке набережной Бубнов. Его работа в мэрии началась после того, как концепцию утвердили.

«Но у нас новая благоустроенная зона. И даже скамейки вписались», – не согласилась председатель комитета по благоустройству Тамара Благодаткова, старожил горадминистрации. Она же отметила, что «жаловались на гробы, а всем нравится».

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 31.07.19

В Екатеринбурге уволены двое полицейских, получивших взятку одеждой и духами. / Свердловчанам опять пообещали шквал, грозы и град. / Восемь человек пострадали в Асбесте в ДТП с участием автобуса (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»