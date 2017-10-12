Фан-зону в ЦПКиО обещали сдать к декабрю, хотя сейчас на ее месте голый асфальт (ФОТО)

Работы в фан-зоне, которая будет организована к ЧМ-2018 в ЦПКиО, ведутся с отставанием от графика. Подрядчик обещал завершить обустройство территории к 27 ноября. Хотя сейчас на месте будущей площадки для болельщиков – только голый асфальт и горы плитки, которую только предстоит уложить.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, проект был начат с задержкой, поэтому и сейчас рабочие отстают от графика. На данный момент переложены все сети, сделаны подводки для временных сооружений, которые будут монтироваться в следующем году.

До 27 ноября подрядчик обещал завершить строительные работы: уложить тротуар и плитку, подключить видеонаблюдение, поставить опоры освещения. А в следующем году останется только смониторовать временные сооружения: экраны, павильоны, трибуны, входные группы.

«Центральный стадион Екатеринбурга примет только четыре игры чемпионата, а фан-зона будет работать с 14 июня по 15 июля – всего 25 дней работы с учетом выходных. На площадке фестиваля болельщиков будет транслироваться от одного до трех матчей в день. Открываться фан-зона будет за два часа до первой трансляции. До начала трансляций и в перерывах между матчами на площадке будет идти развлекательная программа (концерты, конкурсы и так далее)», – сообщили в мэрии.

Как выглядела эта площадка три года назад, можно посмотреть в нашем репортаже. Как видно, с тех пор ландшафт изменился незначительно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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