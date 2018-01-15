Госдолг Свердловской области превысил исторический максимум и перевалил за 75 млрд рублей

Государственный долг Свердловской области по состоянию на 1 января 2018 года составил 75 млрд 602,5 млн рублей. Об этом сообщается в «Областной газете».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такого огромного госдолга у региона еще не было никогда. По состоянию на 1 января 2017 года госдолг области составлял 72 млрд 190 тысяч рублей. По данным на 1 января 2016 года госдолг Среднего Урала составлял 66,490 миллиардов рублей. Первый губернатор Эдуард Россель в 2009 году оставил Средний Урал с госдолгом в 3 млрд рублей, второй губернатор, Александр Мишарин, в мае 2012 – с долгом в 5 млрд рублей.

Напомним, начиная с этого года, федеральный центр больше не будет предоставлять субъектам РФ бюджетные кредиты, это связано с высокой закредитованностью регионов. Ранее глава областного минфина Галина Кулаченко подчеркивала, что нововведение касается всех регионов без исключения. Министр не исключила, что в 2018 году придется прибегнуть к облигационным займам на сумму до 10 млрд рублей – по ее словам, это все равно дешевле, чем коммерческие кредиты. Предельный размер госдолга на 2018 год установлен в размере 94,9 млрд рублей.

Екатеринбург, служба информации

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