Свердловская область начала новый год с роста госдолга на десятки миллиардов

Минфин Свердловской области обнародовал размер госдолга, скопившегося к 1 января 2019 года. Он составил 72,8 млрд рублей.

Больше всего регион традиционно задолжал коммерческим организациям – почти 32 млн рублей. Долг по бюджетным кредитам, полученным из бюджетов других уровней, составляет 19,7 млрд рублей. Еще 20 млрд рублей в этой структуре – ценные бумаги, по государственным и муниципальным гарантиям сумма превысила миллиард рублей. Кроме того, муниципальные образования региона должны 4,9 млрд рублей.

Напомним, согласно областному закону о бюджете на 2019 год, к 1 января 2020 года госдолг не должен превысить планку в 81,4 млрд рублей. Однако минфин уложился в установленные значения – предельный размер госдолга на конец 2018 года был определен в размере 94,9 млрд рублей. Во время принятия бюджета-2019 минфин называл объем госдолга по состоянию на октябрь – 55,7 млрд рублей. 2018 год регион начинал с большим объемом госдолга – 75,6 млрд рублей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.01.19

На Урале крупный промышленник пытался уйти от взыскания просрочки по кредиту с помощью брачного договора. / 25 января в Свердловской области ожидаются следующие события. / Что будет с рынком недвижимости в Свердловской области: прогноз начальника уральского управления Центробанка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»