Госдолг Свердловской области вновь приблизился к 60 млрд рублей

Государственный долг Свердловской области по состоянию на 1 июля 2018 года составил 57 млрд 281,9 млн рублей. Об этом официально сообщает «Областная газета».

Как уже сообщал «Новый День», в конце июня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление об увеличении суммы кредитов, которые регион может взять в банках. С момента принятия бюджета цифра выросла почти в два раза. Теперь предельная сумма, которую регион может взять в займы в банках для покрытия дефицита бюджета, составляет 23 млрд 970 миллионов рублей. Это практически в два раза больше того, что закладывалось в аналогичном постановлении в декабре 2017 года – тогда правительство планировало кредиты на 12,5 млрд рублей.

Добавим, что в начале июня 2018 года в минфине сообщали, что госдолг Свердловской области снизился до 50 млрд рублей. Теперь он снова начал расти.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.07.18

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