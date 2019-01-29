Куйвашев обвинил в нехватке средств мэров, плохо выбивающих деньги из должников

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что многие муниципалитеты неудовлетворительно работают по взысканию просроченной дебиторской задолженности, в том числе по плате за аренду муниципальной собственности.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом губернатор заявил сегодня на заседании областного правительства. По его словам, в пяти самых крупных городах области дебиторка составляет от 83 млн рублей до 1,2 млрд рублей. «Это никуда не годится. Есть территории, где задолженность превышает 400 процентов от доходов от использования муниципальной собственности. Мне непонятно, почему с должниками снова заключаются договора аренды, а процесс взыскания задолженности пускается на самотек. Это подрывает бюджетную устойчивость всего региона в целом», – заявил губернатор.

По словам министра финансов Галины Кулаченко, на 1 октября муниципалитеты имели дебиторскую задолженность в размере 3 млрд 119 млн рублей. «По состоянию на 1 января еще итоги не подвели, надеюсь, ситуация улучшится», – отметила она. Наиболее крупные суммы в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Березовском, Серове. Министр добавила, что муниципалитеты не всегда активно работают со службой судебных приставов в части взыскания долга, а договоры аренды с должниками не расторгаются, из-за чего долги постоянно растут.

В итоге Куйвашев потребовал от всех глав муниципалитетов к 20 февраля поработать каждому со своими должниками и составить графики погашения задолженности. «Мы к этому времени собираемся на корректировку бюджета в заксобрание выходить, из кожи вон лезем, чтобы городам добавить!" – завил он и еще раз потребовал усилить работу с должниками.

Отметим, что госдолг самой Свердловской области не идет ни в какое сравнение с теми цифрами, которые были названы сегодня министром финансов. Недавно региональный минфин обнародовал размер госдолга, скопившегося к 1 января 2019 года. Он составил 72,8 млрд рублей.

Больше всего регион традиционно задолжал коммерческим организациям – почти 32 млрд рублей. Долг по бюджетным кредитам, полученным из бюджетов других уровней, составляет 19,7 млрд рублей. Еще 20 млрд рублей в этой структуре – ценные бумаги, по государственным и муниципальным гарантиям сумма превысила миллиард рублей. Кроме того, муниципальные образования региона должны 4,9 млрд рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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