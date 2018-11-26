Оптимизм уральских властей: «Недофинансировали ЖКХ, спорт, культуру, но бюджет отличный!»

В Свердловской области завершилась балансировка проекта бюджета на 2019 год и плановый период.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в заксобрании министр финансов Галина Кулаченко назвала его уточненные параметры. По итогам согласительных процедур доходная часть составила 249,6 млрд рублей, расходная – 257 млрд, дефицит превысил 7 млрд рублей. Кулаченко также перечислила статьи расходов, которые решено профинансировать, хотя их не было в первом чтении. Например, выделены допсредства на дорожные работы ряду муниципалитетов – Камышлову, Богдановичу, Асбесту, Режу, Невьянску, Качканару. Как правило, их сумма составляет чуть больше или чуть меньше 10 млн рублей. Выделены дополнительные 200 млн рублей на компенсации многодетным семьям, согласным отказаться от предоставления бесплатной земли. Нескольким территориям повезло получить средства на строительства котельных – но далеко не всем желающим.

Председатель бюджетного комитета Владимир Терешков подчеркнул, что даже после окончания работы согласительной комиссии остался довольно большой блок объектов, которые в проект бюджета так и не попали. Все они будут указаны в постановлении, которое будет прилагаться к бюджету, – на тот случай, если у региона вдруг получится перевыполнить план по доходам. Признал это и первый вице-губернатор Алексей Орлов, заявивший, что бюджет отличный, хотя «где-то мы недофинансировали ЖКХ, где-то – спорт, где-то – культуру». В том же духе высказалась и председатель заксобрания Людмила Бабушкина, которая отметила, что «у каких-то муниципалитетов учли три предложения из пяти, а у каких-то – четыре из шести», но в любом случае обращения не остались без внимания.

Напомним, несмотря на просьбы депутатов, не были в желаемом объеме профинансированы затраты на газификацию сел, пособия молодым семьям на улучшение жилищных условий, строительство и реконструкцию многих социально значимых объектов. Также есть объекты, которые год за годом включают в постановление «на случай поступления дополнительных доходов», но до их реализации почему-то дело все равно не доходит. Один из самых ярких примеров последних лет – школа в Сосьве, построенная в 1908 году. Ее уже включали в список поручений на случай корректировки бюджета, но она так в него и не попала. Галина Кулаченко на одной из рабочих групп заявила, что проект новой сосьвинской школы слишком дорогой. Между тем есть мнение, что найти на нее средства можно, было бы желание.

«В этой школе действительно проблемы, здание очень старое. Я предлагал: давайте не дадим УГМК 320 млн рублей на ледовую арену, мы им и так участок с башней отдали. О них мы заботимся, а о тех детях кто позаботится? – считает депутат Вячеслав Вегнер. – Кроме того, у нас есть некоторые проекты с весьма сомнительным социальным и экономическим эффектом». По мнению депутата, например, новый конгресс-холл в будущем обречет область на огромные затраты по своему содержанию, так же, как и новый стадион «Екатеринбург Арена». «Они никогда не окупятся», – считает Вегнер. На вопрос, почему, в таком случае, бюджет выглядит именно так, а не иначе, он ответил лаконично: «Большинство за».

Действительно, в первом чтении проект бюджета поддержали практически все депутаты, кроме фракции КПРФ. С открытой критикой экономической политики областных властей выступают главным образом депутаты прежних созывов, например, Евгений Артюх. «Политика у наших властей странная. Они каждый раз говорят, что бюджет «социальный», но по сути это социальная демагогия. Если смотреть на их реальные приоритеты, то они мне непонятны. В «Титановую долину» мы вкладываем деньги годами, но на самом деле никаких доходов от нее нет. Новый конгресс-холл? Я еще три года назад спрашивал губернатора, сколько на него надо денег. Он на голубом глазу говорил, что из бюджета не потратят ни копейки, что за все заплатит КРСУ, а это вроде как формально и не бюджет. Но все знают, что эти средства были выведены из бюджета, это те же средства от продажи акций аэропорта Кольцово.

Теперь по соцобъектам. Когда в 2012 году общественники, в том числе ОНФ, поднимали вопрос о нехватке детских садов, они предупреждали, что через несколько лет встанет вопрос со школами. Но власти не вняли. Таким образом, при всей демагогии про «социальное государство» мы видим ухудшение, демонтаж и деградацию социальной системы на фоне сомнительных с точки зрения их пользы и эффективности строек. Нам нужен губернатор, который будет реально представлять интересы населения. Но рисковать никто не хочет. То же самое и депутаты», – считает бывший народный избранник.

Екатеринбург, служба информации

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