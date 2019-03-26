В Свердловской области вновь появились очереди в детские сады. А по отчетам минобразования – их нет

В Свердловской области нет очереди в детские сады для детей от 3 до 7 лет. Такая информация содержится в информации регионального минобразования. Но некоторые депутаты заксобрания считают ее неверной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разговор об этом зашел сегодня на заседании заксо. Депутат Вячеслав Брозовский заявил, что на территории его избирательного округа – Березовский, Верхняя Пышма, Среднеуральск – в очереди около 1 000 детей от 3 до 5 лет. Замминистра образования Нина Журавлева возразила, что, по ее данным, очереди нет, и предложила депутату перепроверить все вместе с управлением образования Березовского.

Другой депутат, Владимир Радаев, спросил у Нины Журавлевой, знакомы ли свердловские чиновники с недавним решением Верховного суда РФ, согласно которому местные администрации обязаны во что бы то ни стало предоставлять родителям места в детских садах шаговой доступности. Радаев рассказал, что жительница Ленинградской области добилась признания незаконным решения местной администрации о предоставлении ее ребенку места в садике за 50 километров от дома, и спросил, как обстоят дела в нашем регионе. Однако Нина Журавлева предположила, что депутат понял решение суда не совсем верно: «Обязательное предоставление места в детском саду шаговой доступности определяется наличием этого свободного места. Если его нет, то как вы ребенка примете? Это же даже не школа, здесь необходимо и спальное место, и место за столом».

Как ранее сообщал портал Право.ру, Верховный суд РФ признал незаконным бездействие районной администрации, которая не смогла предоставить ребенку место в муниципальном детском саду в пешей доступности от дома. По мнению инстанции, очередь в детский сад не извиняет чиновников, потому что они должны предвидеть потребность в дошкольном образовании. Их обязанность – заранее принимать меры, чтобы мест хватило всем, разъяснил Верховный суд со ссылкой на постановление Конституционного суда от 15 мая 2006 года № 5-П.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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