Лучше деньгами: почти 2,5 тысячи многодетных семей отказались от бесплатной земли

Более 2 440 многодетных семей Свердловской области с 1 августа по настоящее время уведомили МУГИСО о своем согласии получить 200 тысяч рублей вместо бесплатного земельного участка для строительства дома. Этими деньгами свердловчане смогут распорядиться по собственному усмотрению, отчета о тратах с них не потребуют.

Как сообщили РИА «Новый День» в МУГИСО, уже приняты решения по выплатам более 1 960 многодетным семьям, 1 111 семья уже получила их от Фонда жилищного строительства Свердловской области. Всего с момента вступления закона о возможной замене земли денежной компенсацией МУГИСО уведомило об этом 4 935 семей.

Напомним, всего в областной очереди сегодня находится 8 500 многодетных семей, на муниципальном уровне – еще 18 100. В областном бюджете на 2018 год на компенсации многодетным семьям, согласным отказаться от права на бесплатную землю, изначально было заложено 300 млн рублей. Если разделить эту сумму на 200 тысячи рублей, то получится, что этих денег хватит на выплаты 1 500 семьям. После осенней корректировки бюджета на эти цели было дополнительно выделено еще 348 млн рублей. Исходя из того, что средний размер выплаты – 200 тысяч рублей, компенсации смогут получить еще 1 740 семей.

Добавим, что сумма в 200 тысяч рублей, если верить Свердловскстату, примерно равна пяти средним зарплатам жителя Свердловской области. Участок под строительство дома площадью 10-15 соток за эти деньги, в принципе, купить возможно, но в большинстве случаев он окажется лишен практически любой инфраструктуры – канализации, водоснабжения, электричества, асфальтовой дороги.

Екатеринбург, служба информации

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