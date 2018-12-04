Школы мимо. Спасибо от губернатора за льготы для «Горы Белой» и деньги на «Титановую долину» – заксо приняло бюджет-2019

Депутаты свердловского заксобрания сегодня приняли бюджет региона на 2019 год в трех чтениях. На этот раз в зале присутствовал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, однако в обсуждении проекта бюджета участия не принимал, выступив лишь с финальным словом после принятия документа в третьем чтении. Критика затратных статьей бюджета, в том числе угодившего в скандал департамента молодежной политики, прозвучавшая при обсуждении, никакого впечатления на главу региона не произвела. Как, впрочем, и на депутатов – бюджет был одобрен большинством голосов. «Недофинансировали ЖКХ, спорт, культуру, но бюджет отличный!» – заявил еще по итогам балансировки проекта бюджета первый вице-губернатор Алексей Орлов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня с основным докладом выступил председатель бюджетного комитета заксо Владимир Терешков. Он сообщил, что по итогам согласительных процедур доходная часть была увеличена на 10,4 млрд рублей (в том числе 9 млрд поступит из федерального бюджета), расходная – на 11,7 млрд рублей. Профильный комитет рекомендовал депутатам также одобрить пакет из 25 поправок, внесенный губернатором. Речь там идет, в частности, об увеличении трансфертов некоторым муниципалитетам на дорожную деятельность, на летний отдых детей и на школьные спортивные сооружения. Этот пакет заксо одобрило под бдительным оком губернатора почти единогласно.

Второй пакет из трех блоков поправок внес депутат Вячеслав Вегнер. Он предложил: передать средства, выделенные на проект дополнительного образования "Золотое сечение", от департамента молодёжной политики в минобразования; средства, заложенные на проектирование новой филармонии, направить на уменьшение дефицита бюджета; средства, предназначенные для проектирования ледовой арены УГМК, также оставить в казне. «Прошу меня поддержать, поскольку я прав на сто процентов», – заявил депутат. Однако коллеги с ним не согласились: большинство предложенных им поправок поддержал только он сам.

Других поправок ко второму чтению не было. Депутаты поддержали законопроект почти единогласно (кроме фракции КПРФ). К третьему чтению поправок не поступило вовсе. За проголосовал 41 депутат, 3 – против, воздержались – 0, один – не голосовал.

Отметим, что в обсуждении проекта бюджета в первом чтении Евгений Куйвашев участия не принимал – в это время он готовился к финальной презентации заявки Екатеринбурга на «Экспо-2025». Может быть, поэтому на заседании 13 ноября депутаты высказывались более откровенно. Например, Михаил Зубарев в очередной раз заявил о необходимости построить новую школу в Сосьве. А тагильчанин Владимир Радаев возмутился тем, что в проекте бюджета не была увеличена по сравнению с прошлым годом сумма расходов на реконструкцию детских оздоровительных лагерей. «У нас что, как сказала одна дама, государство детям ничего не должно? – негодовал он. – Хотя бы на размер ежегодной инфляции добавьте!»

С небольшим обращением к заксобранию губернатор выступил сегодня, после принятия бюджета в третьем чтении. По сути, он повторил тезисы, которые ранее звучали из уст министра финансов Галины Кулаченко – соблюдение всех социальных обязательств по майским указам, развитие экономики, повышение самостоятельности местных бюджетов. Он также заявил о том, что ОЭЗ «Титановая долина» вот-вот начнёт показывать реальные экономические результаты, а опыт продвижения Екатеринбурга на «Экспо» открывает перед регионом новые горизонты. Также губернатор особо поблагодарил депутатов за принятие законов о налоговых льготах резидентам туристического кластера «Гора Белая» и выразил уверенность, что они скоро появятся (пока их ещё нет). Напомним, эти льготы были приняты на фоне разгорающегося скандала с ранее предоставленными льготами ФГК – по заявлению депутата Дмитрия Ионина, компания не выполнила взятые на себя обязательства.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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