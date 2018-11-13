«У нас что, государство детям ничего не должно?» – бюджет области раскритиковали, но приняли

Депутаты областного Заксобрания сегодня в первом чтении приняли проект областного бюджета на 2019 год и плановый период.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», за проголосовал 41 депутат, против – два, ещё три – не голосовали, ещё три – отсутствовали.

Как обычно, с наиболее резкой критикой проекта бюджета выступили депутаты из фракции КПРФ. Ее лидер Александр Ивачев усомнился, что рост налоговых поступлений действительно отражает рост экономики – возможно, предположил он, это лишь показатель непомерной налоговой нагрузки на предприятия и население. «Выдержит ли хромая лошадь нашей экономики такую нагрузку, и как долго?» – усомнился он.

Его коллега Вячеслав Вегнер обратил внимание на то, что он не увидел на сайтах свердловских министерств никаких проектов, направленных на реализацию новых майских указов президента от 2018 года, а также отметил, что не видит активного лоббирования интересов Свердловской области на уровне Госдумы со стороны наших депутатов – в отличие от депутатов, избранных, например, от Татарстана. «Они днюют и ночуют в министерствах! А у нас я такого не вижу», – заявил депутат.

Другие депутаты высказали более конкретные предложения. Например, Михаил Зубарев в очередной раз заявил о необходимости построить новую школу в Сосьве. А тагильчанин Владимир Радаев возмутился тем, что в проекте бюджета не была увеличена по сравнению с прошлым годом сумма расходов на реконструкцию детских оздоровительных лагерей. «У нас что, как сказала одна дама, «государство детям ничего не должно?» – негодовал он, – хотя бы на размер ежегодной инфляции добавьте!»

Тем не менее, председатель бюджетного комитета Владимир Терешков напомнил, что уже с завтрашнего дня приступит к работе большая согласительная комиссия, которая будет работать до 22 ноября включительно. 24 ноября заксобрание и правительство представят совместные предложения по корректировке бюджета.

Как уже писал «Новый День», доходная часть бюджета запланирована в объёме 239,2 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые поступления 224,4 млрд, что на 13 процентов выше этого года. Расходы областного бюджета запланированы на уровне 245,7 млрд рублей, дефицит – 6,5 млрд, предельный размер государственного долга – 85,4 млрд рублей.

Екатеринбург, служба информации

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