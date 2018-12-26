Свердловская область начнет новый год с привлечения новых кредитов

В 2019 году Свердловская область вновь планирует прибегнуть к займам – как из федерального бюджета, так и из средств кредитных организаций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующие постановления были приняты сегодня на последнем в этом году заседании областного кабмина. С докладом выступила замгубернатора – министр финансов Галина Кулаченко.

По ее словам, из федерального бюджета планируется привлечь кредит на пополнение остатков средств на счете бюджета Свердловской области. Максимальная сумма в пределах возобновляемой кредитной линии – 10 млрд рублей, срок – 90 дней, ставка – 0,1 процент. Кроме того, планируется привлечь коммерческие кредиты в объеме 5,5 млрд рублей.

Добавим, по состоянию на 1 октября госдолг области составлял 55,7 млрд рублей, на 1 июля – 57,3 млрд рублей. Согласно областному закону о бюджете на 2019 год, к 1 января 2020 года госдолг не должен превысить сумму в 81,4 млрд рублей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.12.18

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