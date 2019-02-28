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Четверг, 28 февраля 2019, 10:03 мск

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Госдолг Свердловской области достиг половины от общего госдолга УрФО

Совокупный государственный долг всех регионов Уральского федерального округа по состоянию на 1 февраля составил 134 млрд 895 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Минфина РФ.

Самой закредитованной стала Свердловская область. Объем ее госдолга – 66 млрд 793 млн рублей, или почти половина от общей суммы. Больше трети долга – 25 млрд 970 млн рублей – кредиты финансовых учреждений, еще 20 млрд – государственные ценные бумаги, еще 19,7 млрд рублей – бюджетные кредиты. Напомним, первый свердловский губернатор Эдуард Россель в 2009 году оставил Средний Урал с госдолгом в 3 млрд рублей, второй губернатор, Александр Мишарин, в мае 2012 – с долгом в 5 млрд рублей. Исторический максимум был достигнут в начале 2018 года при губернаторе Евгении Куйвашеве – 75,6 млрд рублей.

Меньше всего должна своим кредиторам Тюменская область – 3 млрд 664 млн рублей.

Долги остальных четырех регионов УрФО по сумме не слишком отличаются друг от друга – от 14 млрд 400 млн рублей (ХМАО) до 16 млрд 836 млн (ЯНАО). Но есть заметное различие по структуре. Курганская область, как и Свердловская, задолжала, в основном, банкам – 11,2 млрд рублей, и бюджету – 5,4 млрд. ХМАО и ЯНАО имеют долговые обязательства преимущественно в виде государственных ценных бумаг – на 14,4 и 12,9 млрд рублей соответственно. Большая часть долга Челябинска приходится на бюджетный кредит – 9,2 млрд рублей.

Екатеринбург, служба информации

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