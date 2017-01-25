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Публикации за 25.01.17

Госдолг Свердловской области вырос до 72 млрд рублей

Госдолг Свердловской области вырос до 72 млрд рублей

Государственный долг Свердловской области вырос до 72 миллиардов 190 тысяч рублей. Такие данные по состоянию на 1 января 2017 года опубликованы на сайте регионального министерства финансов.

Как передает корреспондент NDNews.ru, по информации облминфина, из 72 миллиардов почти 18 млрд рублей – это бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других регионов. Еще 47,6 млрд рублей – банковские кредиты, 1,1 млрд рублей – государственные и муниципальные гарантии, 5,6 млрд – ценные бумаги. При этом госдолг муниципальных образований Свердловской области на данный момент составляет 6 миллиардов 468 тысяч рублей. В структуре муниципального долга основную часть составляют муниципальные гарантии – 2,7 млрд рублей, на коммерческие и бюджетные кредиты приходится 2,2 млрд и 1,5 млрд рублей долга соответственно.

Напомним, на прошлой неделе областное правительство приняло решение о том, что в 2017 году регион займет в банках еще 19,3 млрд рублей для погашения дефицита бюджета и долговых обязательств.

Ранее журнал Forbes составил рейтинг самых закредитованных регионов России. Свердловская область заняла в нем восьмое место. Стоит отметить, что по данным на 1 января 2016 года госдолг Среднего Урала составлял 66,490 миллиардов рублей, на 1 октября прошлого года – 60,5 млрд руб.

Доходы региональной казны на 2017 год планируются в сумме 184,8 млрд рублей, расходы – 194 млрд рублей, плановый дефицит – 9,2 млрд рублей, что на 5,4 млрд рублей ниже, чем в текущем году. Предельный размер государственного долга на 1 января 2018 года запланировали в размере 83,7 млрд рублей.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 25.01.17

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