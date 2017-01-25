Госдолг Свердловской области вырос до 72 млрд рублей

Публикации за 25.01.17

Государственный долг Свердловской области вырос до 72 миллиардов 190 тысяч рублей. Такие данные по состоянию на 1 января 2017 года опубликованы на сайте регионального министерства финансов.

Как передает корреспондент NDNews.ru, по информации облминфина, из 72 миллиардов почти 18 млрд рублей – это бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других регионов. Еще 47,6 млрд рублей – банковские кредиты, 1,1 млрд рублей – государственные и муниципальные гарантии, 5,6 млрд – ценные бумаги. При этом госдолг муниципальных образований Свердловской области на данный момент составляет 6 миллиардов 468 тысяч рублей. В структуре муниципального долга основную часть составляют муниципальные гарантии – 2,7 млрд рублей, на коммерческие и бюджетные кредиты приходится 2,2 млрд и 1,5 млрд рублей долга соответственно.

Напомним, на прошлой неделе областное правительство приняло решение о том, что в 2017 году регион займет в банках еще 19,3 млрд рублей для погашения дефицита бюджета и долговых обязательств.

Ранее журнал Forbes составил рейтинг самых закредитованных регионов России. Свердловская область заняла в нем восьмое место. Стоит отметить, что по данным на 1 января 2016 года госдолг Среднего Урала составлял 66,490 миллиардов рублей, на 1 октября прошлого года – 60,5 млрд руб.

Доходы региональной казны на 2017 год планируются в сумме 184,8 млрд рублей, расходы – 194 млрд рублей, плановый дефицит – 9,2 млрд рублей, что на 5,4 млрд рублей ниже, чем в текущем году. Предельный размер государственного долга на 1 января 2018 года запланировали в размере 83,7 млрд рублей.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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