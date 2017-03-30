Из-за новых правил отчисления налогов Свердловская область потеряет три миллиарда

Публикации за 30.03.17

В 2017 году бюджет Свердловской области рискует недосчитаться 3 миллиардов рублей из-за новой системы перераспределения налога на прибыль. Региональный Минфин надеется, что «дыру» можно будет закрыть за счет повышения налоговых сборов.

Напомним, с этого года в России изменилась система перераспределения налога на прибыль – еще 1 % будет зачислятся в федеральный бюджет. Сейчас в бюджет субъектов зачисляется 18 % налога на прибыль, 2 % – в федеральный бюджет, таким образом, с 2017 года в регионах будет оставаться только 17 %. Минфин планирует за счет этого получить 121 млрд рублей. При этом 1 % предлагается направлять из богатых регионов бедным.

Сегодня на пресс-конференции заместитель министра финансов Свердловской области Людмила Пономарева оценила этот 1 % в три миллиарда рублей. «В прогнозах бюджета на тот год мы уже учитывали это перераспределение. Это примерно 3 млрд рублей. Мы заложили рост по налогу на прибыль, первый квартал еще не закончился, но мы видим, что сборы идут хорошо. Надеемся, те выпадающие доходы, которые забрала Федерация, мы возместим за счет работы с налогоплательщиками», – прокомментировала Пономарева.

Напомним, по состоянию на 1 января 2017 года госдолг Свердловской области вырос до 72 млрд 190 тысяч рублей. Из 72 миллиардов почти 18 млрд рублей – это бюджетные кредиты. Еще 47,6 млрд рублей – банковские кредиты, 1,1 млрд рублей – государственные и муниципальные гарантии, 5,6 млрд – ценные бумаги. В начале года правительство приняло решение о том, что в 2017 году регион займет в банках еще 19,3 млрд рублей для погашения дефицита бюджета и долговых обязательств.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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