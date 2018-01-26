Все-таки Ковальчик: директора Водоканала сделали министром экономики

Губернатор Свердловской области подписал указ о назначении Александра Ковальчика главой министерства экономики и территориального развития региона. Напомним, до этого он был директором екатеринбургского МУП «Водоканал».

За время руководства Ковальчика предприятие дважды было в центре скандала. В первый раз – в 2013 году, когда в отношении Ковальчика было возбуждено уголовное дело по поводу растраты имущества по предварительному сговору в крупном размере (ч. 4 ст.160 УК РФ) и злоупотребления полномочиями (статья 201 УК РФ). Некоторое время он провел в СИЗО, а после обвинения были сняты. Во второй раз – в 2016 году, когда о свалке отходов Водоканала в лесной территории президенту России Владимиру Путину рассказали свердловские журналисты. Глава государства потребовал разобраться, вновь было возбуждено уголовное дело, но уже не в отношении Ковальчика, а на его деловых партнеров. Как писал тогда «Новый День», виновниками загрязнения леса канализационными стоками в Водоканале называли подрядчиков, в том числе – предприятие «НТПД «Чистый город». Правда, руководство МУПа тогда не стало упоминать, что эта фирма была создана деловыми партнерами семьи Ковальчиков по прошлому бизнесу. Подробнее об этой истории «Новый День» писал весной прошлого года.

Сейчас в ДИПе сообщили, что Ковальчик получил должность министра, став победителем конкурса. Он набрал больше всех баллов по итогам теста, презентации проекта стратегии экономического развития области и собеседования с самим Евгением Куйвашевым. Последний призвал нового подчиненного «обратить особое внимание на подготовку и реализацию стратегии развития Свердловской области и стратегий муниципальных образований».

Александр Ковальчик окончил УГТУ-УПИ и УрГЮА. Является кандидатом экономических наук. Работал в комитете экономики администрации Екатеринбурга, с 2004 года занимал должность председателя комитета по инвестициям администрации Екатеринбурга, а с 2008-го – председателя комитета по экономике мэрии. С 2010-го по 2018-й занимал пост генерального директора Водоканала.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.01.18

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