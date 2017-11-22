Никакой интриги: максимальные баллы в конкурсе на должность министров получили директор Водоканала и чиновник из минпрома

Кандидаты на должности глав двух министерств, которых отбирают по конкурсу, прошли собеседование у губернатора Свердловской области. В департаменте информполитики раскрыли, сколько баллов получили будущие министры. Интриги не вышло, лидируют те, кого в СМИ и ранее прочили на ответственные посты.

В департаменте информполитики сегодня рассказали о собеседовании будущих министров инвестиций и экономики с губернатором. Для прессы мероприятие было закрыто, примечательно, что в пресс-релиз попали комментарии самих кандидатов и первого вице-губернатора Алексея Орлова. Сам губернатор Евгений Куйвашев почему-то остался за кадром, ему в ДИПе слово о том, как он провел последний этап мероприятия «по поручению президента» не дали.

Как и следовало ожидать, на собеседование пригласили всех претендентов на должность министра экономики – благо, после тестирования их осталось двое. Это заместитель директора по общим вопросам Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Семен Власов и генеральный директор МУП «Водоканал» Александр Ковальчик. Власов в ходе тестирования показал, что лучше Ковальчика разбирается в будущей работе: он получил 90 баллов, а директор МУПа – 87,5. Зато по итогам презентации Ковальчик ожидаемо обогнал соперника – экспертная комиссия его работу оценила на 616 баллов, а преподавателя – на 507 баллов. Напомним, комментарий журналистам о своей работе на посту министра Ковальчик начал с заявления, что кардинально нового ничего нельзя предложить. Уголовное дело о растрате, по его мнению, не помеха. «Меня суд полностью оправдал, и сейчас стоит вопрос о моей полной реабилитации. Я не думаю, что это каким-то образом должно повлиять, это просто жизненный опыт», – отмечал Ковальчик.

Претендентов на должность министра инвестиций выбирали из четырех человек: нынешнего заммининвестиций, замминпромышленности, безработного и финансиста. Прошли, конечно, чиновники. Заместитель министра инвестиций и развития, в настоящее время исполняющий обязанности министра, Александр Породнов набрал 90 баллов в тестировании и 660 баллов на защите презентации. Заместитель министра промышленности и науки региона Виктория Казакова – 100 и 685 баллов. При этом Породнов отметил: сам факт того, что можно поучаствовать в таком конкурсе – это пример социального лифта. Казакова, которой прочат кресло министра, рассказала, что «собеседование прошло в спокойной рабочей обстановке». Ранее, отвечая на вопрос почему именно она должна стать министром, Казакова с несколько удивленным видом заявила: «Я считаю, что мой опыт это позволит».

Екатеринбург, служба информации

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