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Среда, 29 ноября 2017, 16:49 мск

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Министром инвестиций и развития Свердловской области стала Виктория Казакова

Министром инвестиций и развития Свердловской области стала Виктория Казакова

Губернатор Евгений Куйвашев назначил Викторию Казакову министром инвестиций и развития Свердловской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в ДИПе, соответствующий указ глава региона подписал сегодня в ходе встречи с Викторией Казаковой в представительстве губернатора Свердловской области в Москве.

Напомним, министра инвестиций впервые выбирали по конкурсу, в финал которого вышли Виктория Казакова, занимавшая до сегодняшнего дня пост замглавы областного минпрома, и Александр Породнов, бывший и.о. министра инвестиций. После собеседования с обоими кандидатами губернатор отдал предпочтение даме.

В ближайшее время должны стать известны результаты еще одного конкурса – на пост министра экономики. Здесь претендентов двое: это заместитель директора по общим вопросам Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Семен Власов и генеральный директор МУП «Водоканал» Александр Ковальчик.

Екатеринбург, служба информации

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