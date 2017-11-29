Министром инвестиций и развития Свердловской области стала Виктория Казакова

Губернатор Евгений Куйвашев назначил Викторию Казакову министром инвестиций и развития Свердловской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в ДИПе, соответствующий указ глава региона подписал сегодня в ходе встречи с Викторией Казаковой в представительстве губернатора Свердловской области в Москве.

Напомним, министра инвестиций впервые выбирали по конкурсу, в финал которого вышли Виктория Казакова, занимавшая до сегодняшнего дня пост замглавы областного минпрома, и Александр Породнов, бывший и.о. министра инвестиций. После собеседования с обоими кандидатами губернатор отдал предпочтение даме.

В ближайшее время должны стать известны результаты еще одного конкурса – на пост министра экономики. Здесь претендентов двое: это заместитель директора по общим вопросам Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Семен Власов и генеральный директор МУП «Водоканал» Александр Ковальчик.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 29.11.17

В Свердловской области в отношении продуктов из Белоруссии введены ограничения. / Владельцы собак, загрызших насмерть 7-летнюю девочку, затягивают процесс. / Новый дом для НИИ ОММ в Академическом начнут строить в 2018 году. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»