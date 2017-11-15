Два чиновника, финансист и безработный: кто может стать главным по инвестициям в Свердловской области

На должность министра инвестиций и развития Свердловской области претендуют четверо – два заместителя министров из регионального правительства, молодой финансист и безработный. Только двух из них представят для окончательного выбора губернатору. Сегодня кандидаты представили свои программы комиссии и рассказали журналистам, зачем им эта должность.

Первой о своих планах поведала Виктория Казакова, замминистра промышленности – слухи о ее переходе в МИР появились еще летом этого года, после того, как ради поста мэра Сысерти должность оставил Дмитрий Нисковских.

«Для меня это определенный вызов и возможность применить накопленный опыт на благо региона. Я считаю, что благосостояние Свердловской области и инвестиционная привлекательность ее – это задача всех и каждого. Если кратко [говорить о предложениях по работе в мининвестиций] – это консолидация усилий всех субъектов инвестиционной, политики которые есть на сегодняшний день. В орбите инвестиционной политики находится очень много участников, и наша задача – объединить усилия и выстроить их взаимоотношения. Что касается налоговых льгот в Свердловской области и особых условий – уже создан и действует широкий инструментарий поддержки. Они уже есть», – рассказала чиновник. Отвечая на вопрос, почему именно она должна стать министром, Казакова с несколько удивленным видом заявила: «Я считаю, что мой опыт это позволит».

Куда более конкретной и интересной была речь замминистра инвестиций Александра Породнова. Все задачи на будущее в своей презентации он разделил на три группы: инвестиции хозяйствующих субъектов, инвестиции людей и инвестиции государства в соцсферу. Он предлагает позиционировать Свердловскую область для внешнего инвестора как самую комфортную в России площадку для нефтегазовых и металлургических компаний.

По его мнению, сейчас много говорят о государственно-частном партнерстве в сфере ЖКХ, но забывают о других отраслях: школы, здравоохранение, спорт, городская среда. И у него есть программа по развитию ГЧП в этих отраслях для 15 муниципалитетов. Породнов претендует на должность, потому что в целом это логично – из замов стать министром. Но в случае неуспеха расстраиваться не будет, так как его пост за ним сохранится.

Третьим кандидатом на должность министра инвестиций стал Евгений Порывкин.

Работает он в сфере финансов, ему 35 лет. Кандидат был очень краток. Комментируя свою программу и причины, по которым он подал заявку, финансист сказал: «Это создание единого инвестиционного окна. Последние два года очень плотно работаю по развитию государственной и муниципальной инфраструктуры в финансовой сфере». И, в общем-то, развивать мысль не стал. Четвертый кандидат оказался еще более скромным. Этот человек, который, напомним, прошел профильное тестирование, официально нигде не работает. Но узнать его программу и цели не удалось – потенциальный министр с журналистами общаться отказался.

Добавим, через пять дней станет известно, кто из кандидатов пройдет в следующий круг отбора – собеседование у губернатора. Глава региона выберет будущего министра, впрочем, он может не одобрить ни одну из перечисленных выше кандидатур. И тогда конкурс должен начаться заново.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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