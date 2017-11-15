Бывший подсудимый против фаната цифровой экономики: кандидаты на должность министра экономики рассказали о себе (ФОТО)

Сегодня кандидаты на посты глав двух региональных министерств – экономики и инвестиций – представили свои программы правительству. Итоги решения комиссии будут известны через пять дней, но фамилию будущего министра экономики можно угадать уже сейчас.

За кресло министра экономики борются все два кандидата. Первый – Сергей Власов, однофамилец вице-спикера заксобрания. Он единственный из всех шести кандидатов на должности двух министерств, кто воспользовался рекомендацией сделать презентацию. власов сообщил, что будет опираться на наказы президента и пятилетку развития губернатора Куйвашева.

В программе кандидата – развитие цифровой экономики. Собственно в этом он и видит задачи – объединить цифровые ресурсы области в нечего единое и прозрачное, внедрять проектное управление, создать комплексную региональную пограмму «Цифровая экономика». Плюс привлекать в экономику ученых. Участвовать в конкурсе он решил, потому что «это интересный формат проверки себя». У Власова два образования – первое юридическое, второе экономическое. Ему 36 лет, в настоящее время работает в сфере образования.

Второй кандидат на пост министра экономики региону куда более известен – это директор МУП Водоканал Александр Ковальчик, которого судили за растрату средств предприятия, но оправдали. Он сразу же сказал что кардинально нового ничего нельзя предложить. Но в текущих моделях нужно расставить акценты. «Эти акценты состоят в поддержке субъектов малого предпринимательства, формировании агломераций на территории Свердловской области, развитии моногородов и поддержка крупных инвестиционных и имиджевых проектов – таких, как ЭКСПО-2025», – считает кандидат в министры.

«Я сейчас директор муниципального предприятия «Водоканал» и считаю, что сейчас для меня подошёл период поменять род деятельности – для собственного развития и, в том числе, принести пользу обществу, если смогу», – объяснил своё участие Ковальчик. Бэкграунд его не смущает: «Меня суд полностью оправдал и сейчас стоит вопрос о моей полной реабилитации. Я не думаю, что это каким-то образом должно повлиять, это просто жизненный опыт».

Ковальчик вышел из СИЗО

Оба кандидата оценили свои шансы 50/50. Добавим, на следующем этапе по два кандидата на должность будут беседовать с губернатором. Очевидно, в случае с министерством экономики в следующий этап пройдут все.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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