Куйвашев назначил нового министра внешнеэкономических связей Свердловской области

В Свердловской области назначен новый министр международных и внешнеэкономических связей. Им стал Василий Козлов. Документ о назначении губернатор Евгений Куйвашев подписал сегодня, к рабочим обязанностям новый министр приступит с 15 января.

«Главой региона сегодня даны конкретные установки. Прежде всего, они связаны с большими мероприятиями – это проведение матчей чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге и работа на победу города и Свердловской области в борьбе за право проведения Всемирной универсальной выставки «Экспо-2025». Кроме того, все международные и внешнеэкономические проекты, начатые ранее, будут продолжены», – сообщил Василий Козлов после встречи с губернатором.

По данным департамента информационной политики губернатора, Василий Козлов в 1996 году окончил физико-технический факультет УПИ (ныне УрФУ) по специальности «инженер-физик», в 1999 году – институт переподготовки кадров Высшей школы экономики по специальности «менеджмент». В октябре 2007 года был назначен советником председателя правительства Свердловской области Виктора Кокшарова (в прошлом – также министра международных и внешнеэкономических связей), в 2010 году, когда Кокшаров стал ректором Уральского федерального университета, – проректором по общим вопросам Уральского федерального университета.

Таким образом, в свердловском правительстве остаются вакантными два кресла – министра экономики и главы МУГИСО. Как ранее писал «Новый День», на первое в числе прочих претендует директор екатеринбургского МУП «Водоканал» Александр Ковальчик.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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