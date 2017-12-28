Слух дня: министра Соболева могут перевести на медицинское направление

Сегодня в прессе появилась информация, что на место Андрея Соболева в качестве министра внешнеэкономических связей могут назначить помощника ректора УрФУ Виктора Кокшарова Василия Козлова, которого сплетники склонны воспринимать как более лояльную к областной власти персону. Отметим, что в некоторой степени карьеры Соболева и Козлова схожи – оба великолепно владеют немецким языком. Правда, если верить слухам, Соболев уступает Козлову в звании – ему не так давно присвоено звание подполковника, в отличие от Козлова, которого некоторые считают полковником ФСБ, то бишь формально офицером, стоящим выше в звании. Однако становится очевидным, что несмотря на разницу в статусе – Соболев не должен вернуться обратно в «контору» – для чиновника его уровня это значит вновь стать мелким клерком при уважаемом звании, но не должности. Слухмейкеры считают, что возвращение Соболева в АПК (аппарат прикомандированных сотрудников ФСБ) вызовет настоящую кадровую чехарду, где уже определена очередь для перспективных офицеров с их использованием в качестве действующего резерва. Соответственно, весьма вероятно, что министра Соболева переведут в структуру вроде крупного медицинского холдинга «Юнона», имеющего плотные контакты с Германией. Таким образом, считают сплетники, ничьи интересы задеты не будут и все останутся довольными.

Екатеринбург. Другие новости 28.12.17

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