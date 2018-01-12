Слух дня: экс-министр внешнеэкономических связей Андрей Соболев уйдет в МИД

Рассказывают, что бывший министр внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев уйдет в уральское представительство МИД. Сейчас его возглавляет Александр Харлов. Говорят, что тот уже подготовил для Соболева место. Общеизвестно, что Харлов в свое время лоббировал Соболева в качестве своего преемника на посту министра внешнеэкономических связей, в обязанности которого, как считают слухмейкеры, входит надзор за губернатором в ходе его заграничных поездок. Единственное, что остается неясным для любителей порассуждать о политиках, – это должность, на которую претендует Соболев. После министерского кресла идти на должность рядового специалиста уже не комильфо, а должность заместителя руководителя представительства МИД на Урале штатное расписание на данный момент не предусматривает.

Екатеринбург. Другие новости 12.01.18

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