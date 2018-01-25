«Из люков фонтаны бьют» – в центре Екатеринбурга прорвало водовод (ФОТО, ВИДЕО)

В центре Екатеринбурга, в районе улиц Белинского – Розы Люксембург – Энгельса, произошла утечка на водоводе диаметром 500 мм.

Адский потоп в центре города

Это сети екатеринбургского Водоканала. Как «Новому Дню» сообщили в пресс-службе предприятия, специалисты аварийной службы уже работают на месте ЧП, отключают поврежденный участок. Также туда направлены бригады службы благоустройства, чтобы откачать воду с улицы. «Работы будут идти до полного завершения. Круг ограничений холодного водоснабжения, связанный с отключением, будет определен позже», – сообщили агентству в Водоканале.

Автомобилисты отмечают, что на затопленных улицах припарковано множество машин. Многие из них к вечеру примерзнут к асфальту. «Из люков чуть не фонтаном бьет. Троллейбусы стоят. Прямо на перекрестке спецтехника и рабочие», – сообщил «Новому Дню» очевидец Михаил.

Екатеринбург, служба информации

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