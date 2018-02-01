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Четверг, 1 февраля 2018, 10:41 мск

Екатеринбург

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В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии закрыли движение троллейбусов на улице Белинского

В Екатеринбурге из-за ремонта на магистральном трубопроводе, который прорвало еще неделю назад, закрыли движение троллейбусов по улице Белинского. Другой транспорт может объехать участок ремонта по соседней полосе.

О закрытии движения троллейбусов №17 и 18 сообщается на сайте ЕМУП ТТУ.

«В связи с проведением аварийно- восстановительных работ на магистральном трубопроводе на улице Белинского напротив дома № 30 закрывается движение троллейбусов маршрутов № 17, 18 с 1 по 4 февраля. Уважаемые пассажиры! Будьте внимательны при планировании поездок», – предупреждают в управлении.

Напомним, трубопровод на Белинского прорвало еще неделю назад – 25 января. Произошла утечка на водоводе диаметром 500 мм. Тогда под воду ушли сразу три улицы в центре Екатеринбурга. Без воды сидели десятки домов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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