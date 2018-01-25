В домах на Белинского восстановили водоснабжение

Коммунальщики отчитались о ходе работ на улице Белинского, где сегодня утром прорвало трубу с холодной водой.

Из-за этого микрорайон остался без водоснабжения, причем точное число домов без ХВС не называлась. Сейчас в Водоканале сообщают, что водоснабжение потребителей на улице Белинского восстановлено, также завершены работы по очистке проезжей части от льда и воды.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.01.18

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