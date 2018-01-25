В районе железнодорожного вокзала еще один прорыв сетей Водоканала

Горожане сообщили еще об одном потопе (первый сейчас пытаются ликвидировать в районе улиц Белинского – Розы Люксембург – Энгельса).

На проспекте Космонавтов, у пересечения с улицей Челюскинцев, также прорвало трубу с холодной водой. Затопленным оказался участок дороги под мостом. Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе Екатеринбургского водоканала, прорвало водовод диаметром 250 мм. Его уже отключили. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Екатеринбург, служба информации

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