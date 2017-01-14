Коммунальная авария на Татищева – жители второй день откачивают воду из затопленных подвалов (ФОТО)

Публикации за 14.01.17

Вчера около 18 часов в Екатеринбурге в квадрате улиц Рабочих – Нагорная – Лоцмановых – Венгерских Коммунаров лопнула труба холодного водоснабжения. Было парализовано автомобильное и трамвайное движение по Татищева, единственный трамвай №11 прекратил курсировать по маршруту сразу же. Вода хлынула в жилые дома – уровень воды доходил до 30 см, затоплены подвалы, прилегающая территория, пострадали садовые постройки.

По информации МУП «Водоканал», прорыв произошел на магистральной трубе диаметром 1000 мм. «Для отключения подачи воды потребовалось перекрыть задвижки в нескольких местах вручную. Три бригады добирались до местонахождения задвижек около полутора часов – из-за пробок. Кроме того, сами манипуляции по перекрытию воды занимают определенное время. Учитывая ситуацию ЧП, наши сотрудники сделали все максимально быстро. Водоснабжение в домах было восстановлено спустя 2 часа. К утру дорога и прилегающие к частным домам подъезды расчищены», – прокомментировала ситуацию пресс-секретарь МУП «Водоканал» Ольга Булатова.

Тем не менее на данный момент место прорыва еще не обнаружено. На месте ЧП кроме ремонтной службы Водоканала работают сотрудники городских и районных служб, идет откачка оставшейся воды.

Пострадали более 30 жилых домов. Большинство жителей затопленной территории используют печное отопление, и у многих просто не осталось сухих дров.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

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