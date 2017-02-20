Пешеходы падают прямо в лужи – последствия коммунальной аварии, из-за которой затопило центр Екатеринбурга (ВИДЕО, ФОТО)

Публикации за 20.02.17

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Рабочие «Водоканала» продолжают устранять последствия крупной коммунальной аварии: в результате прорыва напорного водовода затопило несколько крупных улиц в центре Екатеринбурга. Хуже всего приходится пешеходам: из-за наледи под водой многие падают прямо в лужи.

Напомним, сегодня днем из-за коммунальной аварии холодной водой залило несколько крупных улиц в центре Екатеринбурга и на Втузгородке. Под воду ушли Мира, Первомайская, Ленина, Гагарина, Малышева, Восточная и часть Бажова. Как сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал», прорыв трубы ХВС произошел в районе улиц Мира и Академическая. Причем прорвало напорный водовод, поэтому вода сразу под большим напором хлынула на поверхность. Поскольку улицы Мира и Академическая находятся на возвышении, вода полилась вниз – по Первомайской, Гагарина – в центр города.

«Прорвало напорный водовод большого диаметра, поэтому был такой большой поток воды. Рабочим потребовалось 1,5 часа чтобы перекрыть водовод, поскольку был доступ не ко всем колодцам. Сейчас водовод перекрыт, вода на поверхность больше не выходит. Жилые дома от воды не отключены», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе «Водоканала».

Между тем, на основных перекрестах ситуация остается напряженной. Из-за потока воды транспорт движется медленно, образовались пробки. Хуже всего приходится пешеходам, которые пытаются перейти дорогу: под водой образовалась наледь, некоторые люди падали прямо в лужи. По словам очевидцев, на перекрестке улиц Ленина – Гагарина активно помогал пешеходам молодой человек, который поддерживал людей при переходе через дорогу.

Сейчас, по словам очевидцев, большая вода отступила от улиц Малышева, Ленина, Восточной. Но все еще есть проблемы при въездах во дворы, по обочинам. Не исключено, что вечером в час пик образуются пробки.

Екатеринбург, Александр Саливанчук, Ольга Тарасова, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 20.02.17

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