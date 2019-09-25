Мэрия прокомментировала обвинения в адрес первого вице-мэра Ковальчика

В администрации Екатеринбурга прокомментировали появившуюся сегодня информацию о возбуждении уголовного дела в отношении первого заместителя главы Александра Ковальчика.

«Мы относимся к этим сообщениям как к слухам. Никаких документальных подтверждений каких- либо действий правоохранительных органов в отношении Ковальчика у нас нет», – заявила «Новому Дню» руководитель пресс-службы Виктория Мкртчян.

Ранее ТАСС со ссылкой на свои источники сообщило, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ. По данным издания, дело связано с заключением тендера на вывоз отходов в период его работы в Водоканале. В Следственном управлении по Свердловской области эту информацию отказались комментировать.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.09.19

СМИ: первого замглавы Екатеринбурга подозревают в злоупотреблении полномочиями. / Екатеринбуржец умер от ножевого ранения, боясь выдать напавшего на него брата. / Поверх «Супрематического креста» поставили противотанковых ежей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»