Новый директор Водоканала впервые отчитался перед депутатами

Екатеринбургские депутаты сегодня впервые заслушали нового директора МУП «Водоканал» Игоря Дубровина, назначенного на эту должность в марте. Руководитель рассказал о планах предприятий по перекладке сетей, а также обещал дать подробный отчет по строительству цеха сушки иловых осадков на Химмаше – но значительно позже, во время осеней сессии думы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полного отчета о работе Водоканала требовал депутат Дмитрий Сергин. По его словам, вопрос в думе неоднократно переносился, поэтому он напрямую обратился к мэру Александру Высокинскому с просьбой организовать отчет МУПа в мае или июне.

«Пришло новое руководство, в летний период планируется много работ. Но мы, депутаты, не очень понимаем развития предприятия в ближайшие годы. С 2010 года на складах пылится оборудование для сушки остатка, там все, наверное, уже сгнило. В прошлом году депутаты присутствовали при закладке первого камня цеха. Интересно, как сейчас развивается проект», – отметил Сергин.

Председатель думской комиссии по горхозяйству Александр Колесников в ответ заявил, что отчет Водоканала уже внесен в план работы думы на второе полугодие 2019 года. Поэтому предложил Дубровину идти строго по повестке заседания – то есть рассказать о замене аварийных сетей.

«На 2019 год запланирована перекладка 31 километра сетей. В том числе 21,5 километров – это сети водоснабжения, и 9,5 километров – сети водоотведения. Фактически по состоянию на 30 апреля уже переложено 7,5 километров труб. Мы стараемся поддерживать состояние сетей в максимально работоспособном состоянии, исходя из тех возможностей, что у нас есть. Да, инвестиционная программа и производственно-ремонтная программа постоянно пополняются средствами для модернизации сетей. И мы планируем наращивать динамику. Если в прошлом году переложили чуть более 24 километра труб, то в нынешнем – уже 31 километр. И это без учета мероприятий, реализуемых с привлечением бюджетных средств», – сообщил директор предприятия.

Начальник городского управления ЖКХ Александр Брагин добавил, что в рамках муниципальных программ будут отремонтированы водопроводы на Сиреневом бульваре, улице Расточной, на участке улицы Малышева от Хохрякова до 8 Марта, на улицах Калинина, Ильича и Солнечной.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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