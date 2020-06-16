Депутаты отложили решение проблемы неприятного запаха на Химмаше до осени

Комиссия по городскому хозяйству Екатеринбургской думы не стала сегодня рассматривать вопрос по реконструкции Южной аэрационной станции, которая уже много лет является источником неприятного запаха на Химмаше. Вместо заслушивания очередного доклада директора МУП «Водоканал» Евгения Лузгина депутаты решили организовать выезд на очистные сооружения. Но из-за действующего ограничительного режима инспекция предприятия состоится не раньше осени.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отложить вопрос предложил депутат Виктор Сомиков. По его словам, представленный Водоканалом план реконструкции станции не означает ликвидацию неприятного запаха на Химмаше, значит, нужно искать другие пути решения проблемы. «Главная задача – убрать запахи 80% отходов жизнедеятельности города. Но в представленном плане нет ни сроков, ни денег [на модернизацию]. Если пойдем по пути реконструкции северных очистных сооружений, где собирается 20% стоков города, и было затрачено порядка 10 миллиардов рублей. Для южной станции, где 80% стоков, затраты будут на порядок выше. Поэтому я предлагаю туда съездить, на месте все посмотреть, и после этого выходить с вопросом на администрацию города, на губернатора, и, возможно, на правительство России. Потому что один город такую программу не потянет», – заявил депутат.

Виктор Сомиков также добавил, что жители Химмаша начали выдвигать условие власти: горожане не будут голосовать по поправкам в Конституцию, пока не получат подробную информацию о дальнейшей судьбе очистных сооружений.

Председатель комиссии Александр Колесников согласился отложить доклад директора МУП «Водоканал» и напомнил, что изначально депутаты собирались провести выездное заседание на аэрационной станции, но планы нарушила пандемия коронавируса.

Напомним, проект модернизации Южных очистных сооружений Екатеринбурга был заложен в инвестиционной программе городского «Водоканала» еще в 2010 году, но до сих пор не реализован. Кроме того, в 2012 году для строительства цеха сушки было закуплено дорогостоящее итальянское оборудование, но недавно выяснилось, что оно не подходит к площадке, а предприятие испытывает затруднения с прохождением экологической экспертизы. Сроки завершения реконструкции станции постоянно сдвигаются. Руководство Водоканала признавало, что, скорее всего, они не успеют сдать объект к весне 2022 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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