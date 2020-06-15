Екатеринбургский Водоканал заплатит 180 тысяч рублей за загрязнение атмосферы

ЕМУП «Водоканал» не смог оспорить постановление Росприроднадзора, которым на него был наложен штраф в 180 тысяч рублей за вредные выбросы в атмосферу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, в октябре – ноябре 2019 года специалисты департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу нашли нарушения в работе МУП «Водоканал». На Южной аэрационной станции в Екатеринбурге на улице Косарева предприятие с января 2016 года выбрасывало в атмосферу вредные загрязняющие вещества, такие как оксиды азота (NO + NO 2 ), оксид углерода (СО), сероводород (H 2 S) и аммиак (NH 3 ) без специального разрешения.

Постановлением Роспотребнадзора МУП «Водоканал» назначено наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ. Решением судьи Чкаловского районного суда Екатеринбурга указанное постановление было оставлено без изменений.

В апелляционной жалобе, поданной в Свердловский областной суд, защитник Водоканала просил постановление должностного лица и решение суда первой инстанции отменить, ссылаясь, в том числе, на то, что предприятие приняло все необходимые меры по недопущению нарушения законодательства. Но оказалось, что это не так. Ранее действовавшее разрешение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух закончилось 31 декабря 2015 года. С 1 января 2016 года и до момента проверки предприятие осуществляло выбросы без разрешения. Проверив материалы дела, судья Свердловского областного суда не нашел оснований для отмены состоявшихся по делу решений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 15.06.20

В отношении отца, избившего 7-месячного малыша, возбуждено уголовное дело. / Уставный суд сравнили с Карфагеном, который должен быть разрушен. / На Урале продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»