В ЕМУП «Водоканал» появился новый гендиректор

Сегодня, 11 ноября, глава Екатеринбурга Александр Высокинский представил коллективу МУП «Водоканал» нового генерального директора. Им стал Евгений Лузгин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, Евгений Лузгин с 1998 года прошёл путь от оператора и мастера хлораторной установки на Южной аэрационной станции (ЮАС), руководителя цеха механического обезвоживания и службой производства и капитального строительства МУП «Водоканал» до начальника Южной аэрационной станции. Ранее Лузгин окончил Уральскую государственную лесотехническую академию по специальности «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов», а также получил образование на кафедре водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского колледжа транспортного строительства.

Напомним, до недавнего времени предприятием в статусе и.о. руководил Александр Разбойников. 26 сентября во время пресс-конференции по итогам года работы в статусе мэра города Александр Высокинский заявил, что в течение ближайших нескольких дней назначит нового директора Водоканала, однако процесс затянулся.

Екатеринбург, служба информации

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