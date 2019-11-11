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Понедельник, 11 ноября 2019, 12:13 мск

Новости Екатеринбург

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В ЕМУП «Водоканал» появился новый гендиректор

Фото администрации Екатеринбурга

Сегодня, 11 ноября, глава Екатеринбурга Александр Высокинский представил коллективу МУП «Водоканал» нового генерального директора. Им стал Евгений Лузгин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, Евгений Лузгин с 1998 года прошёл путь от оператора и мастера хлораторной установки на Южной аэрационной станции (ЮАС), руководителя цеха механического обезвоживания и службой производства и капитального строительства МУП «Водоканал» до начальника Южной аэрационной станции. Ранее Лузгин окончил Уральскую государственную лесотехническую академию по специальности «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов», а также получил образование на кафедре водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского колледжа транспортного строительства.

Напомним, до недавнего времени предприятием в статусе и.о. руководил Александр Разбойников. 26 сентября во время пресс-конференции по итогам года работы в статусе мэра города Александр Высокинский заявил, что в течение ближайших нескольких дней назначит нового директора Водоканала, однако процесс затянулся.

Екатеринбург, служба информации

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