Отчет Водоканала в думе снова отложен из-за смены директора МУПа (ФОТО)

Запланированный на осень отчет руководства Водоканала в думе снова откладывается. Депутаты должны были заслушать доклад о реконструкции Южных очистных сооружений 15 октября на заседании комиссии по городскому хозяйству, но МУП до сих пор не подтвердил свое присутствие. По неофициальным данным, это связано с очередной сменой директора на предприятии.

Как стало известно РИА «Новый День», на пост гендиректора Водоканала рассматриваются две кандидатуры – начальник Южной аэрационной станции Евгений Лузгин и директор областного департамента Государственного жилищного и строительного надзора Алексей Рассолов. Напомним, что сейчас предприятием руководит в статусе и.о. Александр Разбойников.

На прошлой неделе во время пресс-конференции по итогам года работы в статусе мэра города Александр Высокинский заявил, что в течение ближайших нескольких дней назначит нового директора Водоканала. Однако этого пока не произошло. Об этом сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Там также уточнили, что списка кандидатов к настоящему моменту нет.

Неопределенность с Водоканалом беспокоит депутатов, которые хотели бы узнать, как продвигается дело со строительство цеха сушки иловых остатков на Химмаше. На предыдущем заседании комиссии (к слову, закрытом от прессы) говорилось, что завершение строительства планируется к 2022 году, а не в 2020 году, как обещал глава города Александр Высокинский, и это вызвало возмущение народных избранников.

«Тогда в июле бывший и.о. директора Водоканала Владимир Коромыслов рассказал, что было изменено техзадание на проектирование цеха. К октябрю МУП пообещал не только провести тендер, но и выполнить проектные работы, а к началу ноября уже выйти на госэкспертизу. Сейчас у нас нет официальной информации, что Водоканал успел сделать за лето. А неофициально – цех сушки так и стоит, никто им не занимается, строителей там нет. В администрацию Чкаловского района поступило письмо от МУПа, где говорится, что работы по цеху сушки будут закончены в 2021-2022 годах. А это небольшой объект, и у меня возникает больше вопросов, чем ответов, когда дают такой разбег по срокам», – прокомментировал «Новому Дню» депутат Виктор Сомиков, представляющий избирательный округ Химмаша.

Еще один депутат, коммунист Андрей Пирожков, вместе с соратниками запустил акцию, предложив переименовать МУП «Водоканал» в «Водовонял».

«Можете представить, что такое больше десяти лет жить в атмосфере сероводорода, этилмеркаптана и прочих фекальных ароматов? Но именно так и живут многие химмашевцы. Дело в том, что на территории района расположены очистные сооружения МУП «Водовонял», устаревшие морально и технологически. Из-за этого, жители микрорайона подвергаются большому риску респираторных заболеваний», – пишет Пирожков в фейсбуке.

Его призыв поддержали артист «Уральских пельменей» Андрей Рожков, активистка «Парков и скверов» Анна Балтина, экс-депутат гордумы Эдуард Мансуров, выпускник духовной семинарии Виктор Норкин.

«То, что молодые депутаты по-своему пытаются осветить эту проблему, скорее плюс. Но я бы не стал так переименовывать Водоканал, потому что сотрудникам предприятия было бы обидно. Я не сторонник таких детских решений», – отметил Виктор Сомиков. Но подчеркнул, что дума намерена плотно заняться этой темой.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 30.09.19

Самолет «Уральских авиалиний» после столкновения с птицей вынуждено сел в Екатеринбурге. / Пожилым людям на три дня дали скидку на билеты в поезда. / Вандалы оставили Урал без котиков (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»