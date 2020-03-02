Новый директор МУП «Водоканал» впервые отчитается перед думой

Директор МУП «Водоканал» Евгений Лузгин, назначенный в ноябре прошлого года, впервые выступит с отчетом перед депутатами Екатеринбургской думы. Доклад Лузгина об итогах инвестиционной программы предприятия заслушает комиссия по городскому хозяйству во вторник, 3 марта.

Депутаты несколько раз пытались вызвать в думу руководство «Водоканала», но администрация города постоянно откладывала этот вопрос из-за частой смены директоров на предприятии. С мая 2018 года после ухода Александра Ковальчика на работу в свердловское правительство (сейчас он первый вице-мэр Екатеринбурга) Водоканалом управляли Евгений Буженинов, Игорь Дубровин, Александр Разбойников (в статусе и.о. директора) и Евгений Лузгин. При этом у депутатов накопилось немало острых вопросов к муниципальному предприятию – в частности, о ходе реконструкции Южных очистных сооружений на Химмаше.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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