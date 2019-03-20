Школа с выгребной ямой вместо канализации и гнилым полом в спортзале – Екатеринбург, XXI век (ВИДЕО)

В Екатеринбурге есть школа, в которой вместо канализации выгребная яма. В спортзале доски прогнили – особо опасные места огородили скамейками, а на занятиях приходится прыгать очень аккуратно. Здание, где проводились уроки труда и вовсе пришлось снести. Речь идет о школе в поселке Северке. Здание было возведено еще в 60-е годы прошлого века. В школе очень надеются на ремонт и говорят, что им его пообещали. Деньги на школы в Екатеринбурге, да и в Свердловской области, находятся не с такой скоростью как на другие объекты, – имиджевые, как их называют при очередном выделении бюджетных средств. Подробности – в материале РИА «Новый день».

Школа с выгребной ямой в Северке

Первое здание 179-й школы в Северке было возведено в 1961 году, второе пристроили спустя десять лет. По проекту образовательное учреждение рассчитано на 350 школьников. Однако на сегодняшний день здесь обучаются 414 детей. В следующем году их будет еще больше, так как в классы придут около 75 семилеток, рассказала директор школы Ольга Худякова корреспонденту РИА «Новый День». Кроме того, в задании работают 38 педагогов и обслуживающий персонал.

На сегодняшний день в школе существует единственная общая санитарная комната – туалет, в котором есть отдельные помещения для мальчиков, девочек и педагогов. При этом все сточные воды оказываются в выгребной яме под зданием. Дело в том, что в Северке нет централизованного канализационного отвода. Директор школы №179 говорит, что этим летом в санитарной комнате планируют сделать капитальный ремонт за депутатский счет: работы будут стоить около полумиллиона рублей. Планируется, что после реконструкции в туалете появятся дополнительные помещения для мальчиков и девочек из начальных классов.

В капитальном ремонте нуждается и спортивный зал. Директор учреждения пояснила, что пол здесь находится на 50 сантиметров ниже уровня земли. Потому весной вода скапливается под досками, из-за чего перегнили лаги. Впрочем, Ольга Худякова отметила, что в этом году в спортзале тоже сделают капитальный ремонт за счет муниципального бюджета. А пока опасные зоны в зале ограждены конусами и скамейками, так как на этих участках ученики могут провалиться. Потому перед каждым занятиям детям напоминают о технике безопасности. «Программа составлена таким образом, что теоретическую часть, например, баскетбола и волейбола мы проходим, практические занятия у нас здесь не проводятся. Можно только кидать в кольцо, стоя с места, учиться делать броски, гимнастикой можно здесь заниматься», – говорит директор школы № 179 Ольга Худякова.

Собеседница агентства также рассказала, что школа уже лишилась мастерских, где проходили уроки труда. Здание снесли полтора года назад, так как его признали ветхим. Сейчас дети занимаются в обычном классе, где учатся шить и готовить. В школе оптимизма не теряют: «Между прочим, готовить нравится и мальчикам!»

В Северке школа №179 единственная. У образовательного учреждения нет своего стадиона и актового зала. Однако это не сказывается на качестве обучения – из учреждения нередко выпускаются стобалльники. Образовательное учреждение попало в федеральную программу, в рамках которой два кабинета переоборудуют под информационно-цифровой центр. Руководство школы рассчитывает, что это позволит проводить видеоконференции и видеосвязь с учреждениями в Екатеринбурге, чтобы дети могли смотреть, например, спектакли. «Если бы была такая возможность, то в идеале было бы построить новую современную школу с оборудованием, где была бы возможность в актовом зале показывать спектакли, в спортивном зале очень бы хотелось, чтобы тренажерный зал был», – рассказывает Ольга Худякова. Обещания о капремонте школе даны – осталось только дождаться их выполнения.

На проблемы учебных заведений в последнем послании Федеральному собранию указал президент Владимир Путин, отметив, что примерно 200 тысяч школьников в стране учатся в зданиях, где инфраструктура находится в неблагополучном состоянии. Как ранее сообщал «Новый День», в Свердловской области уже накопилось немало проблем со школьными зданиями.

В Екатеринбурге образовалась нехватка мест в новых районах. Как впихнуть вместо запланированных 150 первоклассников 400 – такую задачу придется решать школе №181 в микрорайоне Краснолесье в Екатеринбурге. В других городах области строительства и ремонта школ тоже удается добиваться с огромным трудом. Самым известным примером является школа в Сосьве, которой исполнилось 100 лет. Она построена из дерева, а полы в ней провалились. Но это никого не смущает – средства школе обещают уже несколько лет подряд, а потом разводят руками: денег нет.

Тем временем региональные власти находят, на что нужно, по их мнению, потратить бюджетные деньги. Одним из затратных объектов Свердловской области можно назвать конгресс-холл «Экспо». Решение о его строительство губернатор Евгений Куйвашев принял летом 2014 года, после завершения очередной выставки «Иннопром». Первоначально затраты на его возведение были оценены в 3,2 млрд рублей. Но с течением времени сумма росла. Практически каждый год областные власти вкладывали в стройку по миллиарду, а то и больше. В ноябре прошлого года в региональный бюджет были внесены поправки, выделяющие на конгресс-холл сразу 2,6 млрд рублей. Как говорят в правительстве, окончательная стоимость объекта все еще неизвестна.

Свердловские власти уверяют, что конгресс-холл мирового класса сделает наш регион необыкновенно привлекательным. По мнению чиновников, сюда поедут с концертами мировые звезды уровня Мадонны, а также регулярно начнут проводиться международные мероприятия с участием президентов и зарубежных государств.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 20.03.19

В Сысерти авария на ЛЭП оставила без электроэнергии 13 тысяч человек. / Отстрелялись: 76 выпускников сдали первые досрочные ЕГЭ (ФОТО). / Свердловская область заказывает опросы в соцсетях о цифровом телевидении и о негативе в СМИ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»