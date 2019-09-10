В поселке Северка не будут строить новую школу – вместо этого отремонтируют старую с выгребной ямой

Вице-мэр Екатеринбурга Дмитрий Баранов рассказал о судьбе единственной школы в поселке Северка, в которой до сих пор нет канализации. Ранее депутаты выступали за то, чтобы снести старое здание и построить на его месте новую современную школу. Но администрация города отказалась от этих планов. Вместо этого в школе, построенной в 60-х годах прошлого века, запланирована реконструкция. Капитальный ремонт будет выполнен к 2035 году.

«Поскольку в поселке школа одна, мы не можем закрыть ее и ждать, когда построят новую. Все планы по капремонту школы уже согласованы. В ближайшее время будет представлен эскизный проект реконструкции. Там учтены все пожелания. Я думаю, это будет быстрее, дешевле и эффективнее, чем строительство новой школы», – пояснил Дмитрий Баранов депутатам, выступая сегодня на заседании городской думы.

Напомним, школу № 179 в поселке Северка весной этого года посетила делегация депутатов во время объезда отдаленных территорий Екатеринбурга. В учебном заведении, как и во всем поселке, нет централизованной канализации, туалет для детей находится в отдельном пристрое над выгребной ямой. Этим летом в школе отремонтировали спортивный зал, где из-за старости прогнили доски пола. По фасаду здания расходятся сквозные трещины.

Школа с выгребной ямой в Северке

«К сожалению, условия в этой школе не самые лучшие. Но мы имеем то, что имеем. Школа в Северке в программе есть. И как только централизованная канализация придет в поселок, школу тут же будем ремонтировать. Но вопрос о сносе учреждения я считаю преждевременным. Куда пойдут учиться 400 детей?» – отмечала ранее директор департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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