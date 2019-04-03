Школа в Северке останется с выгребной ямой: в здании отремонтируют только спортзал

Школа № 179 в поселке Северка, в которой до сих пор под туалетами находится выгребная яма, не будет реконструирована в ближайшее время. Как сообщила сегодня депутатам начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева, летом в школе запланирован только капремонт спортивного зала. Вопрос с канализацией решить сложно, так как во всем поселке нет центральной дренажной системы.

Напомним, школу осматривали депутаты во время объезда отдаленных территорий Екатеринбурга. Народных избранников поразило, что здание не ремонтировалось с 60-х годов – момента постройки. В спортзале доски пола прогнили настолько, что опасные участки приходится огораживать скамейками. Туалетом в школе служит отдельный пристрой. По фасаду расходятся сквозные трещины. При этом образовательное учреждение переполнено – по проекту рассчитано на 350 школьников, а сейчас в нем обучаются 414 детей. Депутаты тогда сошлись во мнении, что лучше всего в Северке построить новую школу, но все упирается в финансы.

«Да, к сожалению, условия в этой школе не самые лучшие. Как и во всем поселке. Но мы имеем то, что имеем. Школа в Северке в программе есть. И как только централизованная канализация придет в поселок, школу тут же будем ремонтировать. Но вопрос о сносе учреждения, как это прозвучало в некоторых СМИ, я считаю преждевременным. Куда пойдут учиться 400 детей?» – отметила Екатерина Сибирцева.

По данным департамента образования, в 2019 году капитальный ремонт будет проведен только в трех школах: № 43, 49 и 81. На 2020 год запланировала реконструкция школ № 25, 30, 33, 115, 141. Также в ближайшие два года планируется сдать школы № 1 (825 мест), № 80 (1000 мест), пристрой школы № 181 (600 мест), школу в Академическом (1 200 мест), школу в микрорайоне Солнечном (1000 мест).

Депутат Елена Дерягина предложила вызвать на думу замглавы Екатеринбурга по строительству Алексея Бирюлина для отчета о возведении новых школ. Встреча депутатов и чиновника предварительно запланирована на май.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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