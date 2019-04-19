«За все надо платить»: Высокинский о нехватке школ в городе

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сегодня на встрече с журналистами заявил, что нехватка школ в новых районах – расплата за слишком высокие темпы строительства жилья.

«Конечно, можно технологически поставить на стоп все проекты по строительству жилья, которые не будут обеспечены социальной структурой. Строить только то, что можем обеспечить садиками и школами. Но к чему это приведет? Жилье станет менее доступным, и цены на него вырастут.

Надо где-то идти на компромисс. Сейчас город строит миллион квадратных метров в год. У такой быстрой эволюции есть изнанка. За все в этой жизни надо платить», – сообщил мэр.

Отметим, что этот вопрос сегодня обсуждался на встрече муниципальных депутатов с главой комитета Госдумы Павлом Крашенинниковым. Парламентарий отметил, что нет никаких законодательных механизмов для того, чтобы обязать застройщиков возводить социальные объекты. Муниципальные чиновники должны договариваться с бизнесом самостоятельно, отметил он.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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